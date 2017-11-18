باريس - أ ش أ

عزز نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مكانته الاقتصادية وحقق في موسم 2015-2016 ربحا بقيمة 550 مليون يورو ما يمثل خمس إجمالي أرباح كرة القدم الفرنسية، وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة “إرنست ويونج” للخدمات التحليلية والاستشارية.

وتوطدت الهيمنة الاقتصادية لنادي العاصمة الفرنسية مع استحواذ جهاز قطر للاستثمار عليه عام 2011, ومن حينها ارتفعت أرباح النادي الفرنسي بقدر خمسة أضعاف من 103 ملايين إلى 550 مليون في عام 2016.

وذكر التقرير أن النادي يحظى بميزانية سنوية تزيد عن 500 مليون يورو, أي مبلغ يعادل إجمالي ميزانيات أكبر ثلاثة خصوم له: “موناكو وأولمبيك مارسيليا وليون”.