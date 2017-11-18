المنامة - أ ش أ

بحث المستشار نبيل صادق النائب العام التعاون القضائي مع النائب العام البحريني الدكتور علي بن فضل البوعينين وذلك في مستهل زيارة للنائب العام اليوم السبت على رأس وفد نيابي إلى دولة البحرين.

تأتي الزيارة في إطار دعم التعاون القضائي فيما بين البلدين ولإجراء مباحثات بشأن تبادل الخبرات وتنمية القدرات والتعرف على ما بلغته النيابة العامة بمملكة البحرين من تطوير مؤسسي وقضائي ومن المزمع تباحث الطرفين خلال هذه الزيارة لتحديث بنود مذكرة التفاهم المبرمة فيما بين جهازي النيابة عام 2014 بشأن الشراكة في مجال التعاون وتنمية القدرات لتنتظم أوجه التعاون في مجال تنفيذ المساعدات القضائية بشأن الجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب والجرائم الماسة بأمن الدولة من أجل الارتقاء بمستوى التعاون القضائي.