القاهرة - أخبار مصر

نجح قطاع الامن العام في ضبط هارب من 381 حكم قضائى بلغت جملة العقوبة فيها 105 سنة حبس ومديونية بلغت 3 مليون جنيه.

أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام قيام المحكوم عليه/محمد . ح . ع – سن 40 – صاحب شركة مقاولات كائنة بدائرة قسم شرطة السلام – ومقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة ( مطلوب ضبطه للتنفيذ علية فى 381 حكم قضائى صادر ضده فى قضايا ” شيكات، تبديد، نصب، إستيلاء، مبانى، سرقة تيار كهربائى ” ،بلغت مدة العقوبة فيها 105 سنة حبس ، وكفالات بلغت 250 ألف جنية ، ومديونية بلغت 3 مليون جنيهاً .. لصالح بعض المواطنين ) بالهرب من محل إقامته خشية ضبطه وسعياً لإسقاط الأحكام الصادرة ضده بمضى المدة .

وقد توصلت التحريات إلى تحديد مكان إختبائه بشارع أحمد ذكى دائرة قسم شرطة النزهة بأمن القاهرة ،وعلى الفور تم إعداد عدة أكمنة أسفرت عن ضبطه

وبمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده .