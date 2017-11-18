أخبار مصر - وكالات

كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة ومثيرة، حيث أفادت أن هناك نوعا من فيتامين E يوجد في عين الجمل، قد يمنع نوبات الربو عن طريق الحد من التهاب مجرى الهواء.

ويشير الخبراء إن نتائج الدراسة تثير إمكانية السيطرة على الربو عن طريق تغيير نظام غذائي أو تناول مكمل.

وأوضح الباحثون أن عين الجمل يحتوى على نوع معين من فيتامين E والذى يطلق عليه اسم “جاما توكوفيرول”، ويوجد بوفرة أيضاً في الفول السوداني، وكذلك زيوت البذور مثل الذرة والصويا والسمسم.

وأضاف كبير الباحثين فى الدراسة البروفيسور “ميشيل هرنانديز” من كلية الطب بجامعة نورث كارولينا، “لقد بدأنا النظر في فيتامين (E) لأن البيانات الوبائية تشير إلى أن الأشخاص الذين يعانون من كميات عالية من فيتامين (E) في نظامهم الغذائي كانوا أقل عرضة للربو وأمراض الحساسية”، وبالإضافة إلى ذلك، وجد الباحثون أن أولئك الذين يتناولون فيتامين E لديهم مستويات أقل من البروتينات تسمى “موسينز”، والتي تسبب التصاق المخاط، والتى تكون غالباً مرتفعة في مرضى الربو.