السيسي يتفقد مشروع الإستزراع السمكي غليون كفر الشيخ 18-11-2017 2017/11/18 - 17:45 السيسي يتفقد مشروع الإستزراع السمكي غليون كفر الشيخ 18-11-20172017-11-18T17:45:04+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة السيسي يتفقد المعمل التابع لمشروع الإستزراع السمكي – غليون 18-11-2017 السيسي يتفقد مصنع إنتاج السمك بمشروع الإستزراع السمكي – غليون 18-11-2017 السيسي يستمع لشرح حول عمل أحواض السمك يمشروع الإستزراع السمكي – غليون 18-11-2017 السيسي : تبلغ رفع كفائة بحيرة المنزلة من 40 إلى 50 مليار جنيه 18-11-2017 السيسي يفتتح عدة مشروعات للتنمية فى محافظة كفر الشيخ 18-11-2017 كلمة اللواء حمدي بدين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية و الأحياء المائية 18-11-2017
اترك تعليقاً