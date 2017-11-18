القاهرة -أ ش أ

تنظم قطاعات وزارة الثقافة مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية غدا -الأحد ، حيث يعقد قطاع شئون الانتاج الثقافى ندوة بعنوان (جولة فى تاريخنا المنسى) للدكتور بسام الشماع بمكتبة الحضارة الإسلامية، وذلك في تمام الساعة 11 صباحا.

كما يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية الورشة الفنية لفن السماع بالاشتراك مع فرقة سوريا للإنشاد، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب بقبة الغورى، وأمسية شعرية بعنوان (الشعر في مواجهة الإرهاب) ببيت الست وسيلة.

واستمرارا للاحتفالات بأعياد الطفولة, تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة عرضا لفرقتي الأراجوز المصري والعرائس وشبرا الخيمة للآلات الشعبية بمدارس التربية الفكرية بالهرم.