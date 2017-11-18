أخبار مصر - حموده كامل

استقبل وزير الخارجية سامح شكري اليوم السبت وزير خارجية جيبوتي “محمود علي يوسف”، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب، حيث تناول اللقاء متابعة مسار العلاقات الثنائية بين الدولتين، والتشاور بشأن اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر عقده في القاهرة غدا الاحد.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تركز بالأساس علي متابعة التعاون الثنائي بين البلدين وقضايا منطقة القرن الأفريقي، حيث استهل الوزير شكري اللقاء بالترحيب بالوزير الجيبوتي، مؤكدا على عمق وخصوصية العلاقات بين البلدين، وحرص مصر على تعزيز المصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين.

كما أكد وزير الخارجية على أن مصر تسعى لتطوير علاقاتها مع الأشقاء في القارة الإفريقية بصفة عامة، ودول منطقة القرن الأفريقي علي وجه الخصوص.

وأكد شكري على الأهمية التي توليها مصر لتنمية التعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر، حيث تستضيف مصر اجتماعا يومي 11 و12 ديسمبر 2017 لكبار المسؤولين بتلك الدول لبحث سيب تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها، وذلك تحت عنوان “السلام والأمن والرخاء في منطقة البحر الأحمر: نحو إطار إقليمي للتعاون”.

كما تناول اللقاء أيضا اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع جيبوتي في مجالات نقل الخبرات وبناء القدرات من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، والتي تقدم نحو 50 منحة سنويا إلى دولة جيبوتي في مجالات متعددة.

وأوضح المتحدث أنه جاري إجراء دراستين الأولى بشأن توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الموانئ في جيبوتي وهيئة قناة السويس، والثانية بشأن إقامة معهد إقليمي للتدريب على النقل البحري بميناء جيبوتي بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.