القاهرة - أ ش أ

عقدت وزارة التضامن الاجتماعي اللقاء الجماهيري لمراكز استضافة وتوجيه المرأة بالقاهرة وذلك لمناقشة قضية الزواج غير الموثق وآثاره السلبية على المرأة وضياع حقوقها وتدمير الأسرة.

وذكرت الوزارة – في بيان اليوم السبت – أن اللقاء حضره ممثلون عن المجلس القومي للمرأة والمجتمع المدني ولفيف من أساتذة الجامعات والمعنيون بشئون المرأة وبعض الحالات المضارة, إضافة إلى عدد من الرائدات الاجتماعيات.

ويهدف اللقاء إلى رفع الوعي لدى السيدات بشأن الزواج المبكر وما يترتب عليه من مشكلات كما تم عرض القضية من الناحية القانونية ومدى الضرر الذي يقع على من يقومون بعدم توثيق الزواج نتيجة صغر سن الفتيات بالإضافة إلى الأضرار الاجتماعية والنفسية التي تقع على الأسرة في حالة فشل الزواج.

وأكد الحضور أن الأم هي المعنية برفع الوعي لدى الأبناء والتوجه إليها ببرامج متخصصة تعمل على تمكينها من مجابهة الأب – أو أي طرف في الأسرة صاحب السلطة – حيث يقوم بتزويج ابنته قبل السن القانوني أو ألا يوثق هذا الزواج.

وكانت غادة والي وزيرة التضامن قد صرحت بأن عدد مراكز استضافة المرأة المعنفة التي أنشأتها الوزارة 8 مراكز بمحافظات القليوبية والإسكندرية وبني سويف والدقهلية والمنيا والفيوم والجيزة موضحة أنه تم الانتهاء من تحسين البنية التحتية لمركزي الدقهلية والمنيا مؤخرا كما تم رفع قدرات العاملين بهذه المراكز الثمانية بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد برفع قدرات وإمكانات الرائدات الريفيات لرفع الوعي المجتمعي عن أهمية دور المرأة.