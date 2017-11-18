أخبار مصر - هالة حربي

أعلن المهندس طارق قابيل وزير أن الوزارة انتهت من إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التمور في مصر والتي تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه بتشكيل لجنة متخصصة لبحث توفير وجبة تمر لطلاب المدارس وإعداد تصور للصناعات التي تقوم على المنتجات الثانوية للنخيل مثل صناعات الأثاث ووضع تصور لإنشاء مصانع لإنتاج وتعبئة التمور حسب اقتصاديات الإنتاج بمناطق أسوان والوادي الجديد والواحات البحرية ومطروح.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال حفل ختام (المهرجان الثالث للتمور المصرية بسيوة) والتي ألقاها نيابة عنه المهندس حسام خطاب مساعد وزير التجارة والصناعة، وكانت فعاليات مهرجان التمور انطلقت الأربعاء الماضي بواحة سيوة بمحافظة مطروح تحت رعاية السيسي.

وقال الوزير في كلمته، إن إقامة “المهرجان الثالث للتمور المصرية بسيوة” يعد خطوة هامة نحو الارتقاء بقطاع التمور وزيادة قدرته التنافسية الأمر الذي يسهم في زيادة الصادرات المصرية وتوفير فرص عمل منتجة للشباب والحد من معدلات البطالة.

واشار قابيل إلى إحتلال مصر المرتبة الأولي على مستوى العالم فى إنتاج التمور بنسبة 17.7%، وكذا المرتبة الأولي على المستوى العربي بنسبة تصل إلى حوالي 23 %.