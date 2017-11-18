القاهرة - أ ش أ

حرص طارق يحيي المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الاجتماع بمدافع الفريق علي جبر، اليوم السبت، على هامش مران اللاعبين الذين شاركوا بلقاء أمس أمام النصر ضمن منافسات الدوري الممتاز, والذي انتهى بفوز المارد الأبيض 2-1.

وتحدث طارق يحيي خلال اجتماعه باللاعب عن الاخطاء الدفاعية التي حدثت خلال مواجهة الامس وتسببت في هدف النصر, وكيفية علاجها وتداركها بالمستقبل, مطالبا في الوقت ذاته اللاعب بغلق صفحة اللقاء.. والتركيز في المباريات القادمة لتحقيق نتائج طيبة مع فريقه.