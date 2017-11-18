السيسي يفتتح عدة مشروعات للتنمية فى محافظة كفر الشيخ 18-11-2017 2017/11/18 - 16:31 السيسي يفتتح عدة مشروعات للتنمية فى محافظة كفر الشيخ 18-11-20172017-11-18T16:31:24+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة كلمة اللواء حمدي بدين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية و الأحياء المائية 18-11-2017 السيسي : مشروع غليون للإستزراع السمكي و غيرة من مشروعات التنمية خطوة على الطريق 18-11-2017 السيسي يفتتح عدة مشروعات للتنمية عبر قيديو كونفرانس 18-11-2017 فيلم تسجيلى لغليون ساحل الأمل 18-11-2017 مدير مشروعات الخدمة الوطنية يهدى الرئيس السيسي المصحف الشريف 18-11-2017 كلمة اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية 18-11-2017
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