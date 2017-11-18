القاهرة - أ ش أ

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو تأجيل نظر التظلم المقدم من هايدي راسخ زوجة علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك على قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنعها من التصرف في أموالها وكذلك منعها من السفر على خلفية التحقيقات التي يباشرها الجهاز في وقائع اتهام أسرة الرئيس الأسبق حسني مبارك بتضخم ثروتهم على نحو غيرمشروع وذلك إلى جلسة 16 ديسمبر المقبل.

كان جهاز الكسب غيرالمشروع سبق وأصدر قرارات بالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وزوجاتهم وأولادهم القصر وكذلك منعهم من مغادرة البلاد في ضوء التحقيقات التي يباشرها الجهاز استنادا إلى تحريات الأجهزة الرقابية التي أظهرت وجود تضخم في ثرواتهم بصورة لا تتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة على نحو يشكل جريمة الكسب غيرالمشروع.