القاهرة - أ ش أ

بدأت بعثة الأزهر الشريف الموفدة إلى بنجلاديش في تجهيز وتعبئة المساعدات الغذائية والإغاثية المقدمة من الأزهر لمسلمي الروهينجا اللاجئين في بنجلاديش وذلك تمهيدا للبدء في توزيعها خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشارت مشيخة الأزهر – في بيان اليوم /السبت/ – إلي أن تجهيز هذه المساعدات يأتى بتكليف من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين لوفد من إدارة القوافل الطبية والإغاثية بالأزهر الشريف وأخر من الأمانة العامة لمجلس حكماء المسلمين بالتوجه إلى مخيمات اللاجئين الروهينجا في بنجلاديش لمعرفة الواقع على الأرض ورفع الاحتياجات العاجلة للاجئين من مواد إغاثية ومعيشية.. كما نسق الوفد مع السلطات في بنجلاديش بخصوص كافة الإجراءات المتعلقة بإرسال القافلة وتسهيل عملها.

ومن المقرر أن يتوجه شيخ الأزهر خلال شهر نوفمبر الحالي إلى بنجلاديش لزيارة مخيمات مسلمي الروهينجا اللاجئين في بنجلاديش كما يلتقي فضيلته خلال الزيارة مع كبار المسئولين والقيادات الدينية في بنجلاديش.. فيما يعقد وكيل الأزهر الدكتور عباس شومان مؤتمرا صحفيا غدا /الأحد/ لإعلان تفاصيل زيارة الإمام الأكبر.