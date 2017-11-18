تونس - أ ش أ

تقدم الفرنسي هوبار فيلود، المدير الفني لنادي النجم الرياضي الساحلي التونسي، اليوم السبت، باستقالته من تدريب الفريق وذلك خلال جلسة تقييمية جمعته برئيس مجلس إدارة النادي رضا شرف الدين والمشرف على كرة القدم بالنادي مهدي العجيمي.

ونقل الموقع الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي تصريحات للعجيمي يؤكد تكليف كل من علي بومنيجل وقيس الزواغي بالإشراف مؤقتا على الفريق لحين التعاقد مع مدرب جديد في الأيام القادمة.

وكان رئيس نادي النجم الساحلي وافق نهاية الشهر الماضي على استقالة المدير الرياضي للفريق رياض الجزيري, والمدير التنفيذي حسين جنيح, وإقالة مساعدي المدير الفني رضا الجدي وسيف غزال, وذلك بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا إثر الهزيمة بنتيجة “6-2” أمام النادي الأهلي في إياب نصف نهائي البطولة.