القاهرة - أ ش أ

تفقد وزير النقل الدكتور هشام عرفات اليوم/ السبت/ أعمال تنفيذ القوس الشمالي الغربي للطريق الدائري الإقليمي والذي يمتد من بنها حتى طريق الإسكندرية الصحراوي بطول 57كم ويشمل 61 عملا صناعيا (23 كوبري – 39 نفقا).

وعقد وزير النقل -خلال الجولة التفقدية- اجتماعا مع مسئولي الشركات المنفذة للمشروع وطالبهم بتكثيف الأعمال لإنهاء الأعمال خلال الربع الأول من العام المقبل.

وتابع الوزير أعمال تنفيذ محور كوبري (الخطاطبة) أحد أهم المحاور بالدائري الإقليمي الذي ييلغ طوله 5.5 كم ويتكون من كوبري النيل و4 كباري علوية هي (برقاش والسكة الحديد والرياح البحيري والرياح الناصري) بالإضافة إلى 4 أنفاق وتبلغ تكلفته الإجمالية 1.2 مليار جنيه كما تفقد الوزير تنفيذ القطاعات المختلفة والتقى بالعاملين وأشاد بجهدهم في تنفيذ هذا الشريان الحيوي المهم.

وأوضح أن الجزء الذي تنفذه وزارة النقل من الدائري الاقليمي والبالغ 92 كم يمثل جزءا مهما من الطريق الذي يربط جميع المحاور الطولية السريعة والرئيسية المتجهة من وإلى إقليم القاهرة الكبرى ويهدف لربط الطرق الرئيسية للمحافظات وسيسهم في تنشيط الحركة التجارية بين محافظات الصعيد ومحافظات القناة والدلتا.

وأكد عرفات أن هذا الجزء يهدف أيضا إلى تخفيض تكلفة وزمن ومسافة الرحلات بين المدن الواقعة على امتداد مساره ويسهم في تخفيف الحركة المرورية العالية على الطريق الدائري الحالي حول القاهرة الكبرى موضحا أنه تم تصميم وإنشاء الطريق ليكون بمواصفات الطرق الحرة وعزله عن الكيانات الجانبية.