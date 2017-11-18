باريس-أ ف ب

استقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري ظهر السبت في قصر الاليزيه حيث اجريا محادثات، قبل اجتماعهما حول غداء عمل.

واستقبل الحريري “بالتشريفات اللائقة برئيس حكومة” في مقر الرئاسة الفرنسية وذلك بعد ساعات على وصوله الى فرنسا قادما من السعودية حيث اعلن استقالته في الرابع من نوفمبر الحالي.

واستقبل ماكرون الحريري عند مدخل قصر الاليزيه وعانقه بحراره قبل أن يلتقط لهما المصورون صورة تذكارية أمام حشد الصحافيين.

وانضمت الى الحريري و زوجته لارا وابنه البكر حسام إلى مأدبة الغداء مع ماكرون وزوجته بريجيت.

وأشار الاليزيه إلى أن ماكرون اتصل قبل استقبال الحريري، بالرئيس اللبناني ميشال عون الذي “شكره على خطوة فرنسا من أجل لبنان”.

وأكد عون لماكرون أن الحريري “سيكون في بيروت في 22 نوفمبر، يوم عيد الاستقلال”، كما أعلنت الرئاسة اللبنانية في وقت مبكر السبت.

وكان ماكرون أوضح الجمعة انها دعوة “صداقة للتباحث واستقبال رئيس حكومة بلد صديق” مشيرا الى أنه سيستقبل الحريري “بالتشريفات المخصصة لرئيس حكومة” لبنان لأن “استقالته لم تقبل في بلاده بما انه لم يعد اليها”.

قدم الحريري في الرابع من نوفمبر استقالته من الرياض بشكل مفاجئ، حاملاً على ايران وحزب الله.

وشكلت الاستقالة هزة كبيرة في لبنان، لا سيما بعد مسارعة خصومه الى اعتبار قرار استقالته “سعوديا”، وصولا الى حملة دبلوماسية قام بها الحكم اللبناني متهما الرياض بابقاء الحريري لديها “رهينة”.