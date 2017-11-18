الزقازيق - أ ش أ

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل شب بمصنع لإنتاج الحلويات بمدينة العاشر من رمضان ، مما أسفر عن التهام النيران لكميات كبيرة من المنتج النهائئ واتلاف ماكينات التشغيل ولم تسفر عن أن خسائر في الأرواح أو أية إصابات وجاري تقدير قيمة الخسائر.

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من العميد محمد هلال رئيس فرع البحث بالعاشر بنشوب حريق هائل بمضنع للحلويات كائن بالمنطقة الصناعية الثالثة فأنتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وتمكنت من محاصرة النيران التي اندلعت في الطابق الثانى العلوي واخمادها ومنع امتدادها الى باقى اجزاء المصنع والمصانع المجاورة.

وتوصلت التحريات إلى أن المصنع مقام على مساحة 1300 متر ومكون من 3 طوابق وأن الحريق اندلع نتيجة حدوث ماس كهربائى فى مخزن المنتج النهائى الذي يحتوى على كميات كبيرة من الكراتين الممتلئة بحلوى المولد النبوى الشريف ولاتوجد شبهة جنائية فى الحريق .