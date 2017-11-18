أخبارمصر

حوار/د.هند بدارى

“جامعة آمنة للجميع”.. شعار ترفعه وحدة مكافحة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة والتى تعتبرالأولى من نوعها في جامعات مصر والشرق الأوسط.

وبمناسبة بدء الاحتفال العالمى بمناهضة العنف ضد المرأة 25نوفمبر، أجرى موقغ أخبار مصر حوارا مع رئيس الوحدة د.مها السعيد الاستاذة بقسم اللغة الانجليزية بآداب القاهرة لالقاء الضوء على دورها فى مواجهة التحرش وأكثر الكليات تضررا والضمانات التى تقدمها للضحية والعقوبة التى توقع على الجانى والمهارات التى تعلمها للطالبات للدفاع عن انفسهن ورأيها فى مشروع قانون حماية الشهود؟ .

تزايد الشكاوى

*بدايةً.. كم عدد بلاغات التحرش التي حققت فيها الوحدة ؟

تم التحقيق خلال أكثر من 3 سنوات فى اكثر من 70حالة مع ملاحظة ان العدد يزداد ،ففى أول عام حققنا فى 6حالات ثم 20 حالة فى الثانى ،وارتفع العدد الى 30 واقعة فى السنة الثالثة .

وهذا لايعنى ان معدل التحرش يزيد وانما مؤشر على أن الوحدة كسبت ثقة البنات ونجحت فى تقويتهن ودفعهن للشكوى حتى يأخدن حقهن ويشجعن الاخريات على التحدث .

والوحدة تصدر نشرة دورية كل 6 شهور، بحالات التحرش التي تم التحقيق فيها.

*كيف يتم اثبات حالات التحرش؟

لاثبات حالات التحرش ننصح الطالبة بالصراخ وعمل “هليلة” لتجميع الناس لضمان وجود شهود وحرس الجامعة وأغلبه رجال مدرب على التعامل واثبات الحالة وتوعية الضحية بالاجراءات ويمثل ايضا شاهدا .

وفى حالة عدم وجود شهود يتم تفريغ الكاميرات وهناك ضحية سجلت للمتحرش .

تحرش “أون لاين”

وبالنسبة للتحرش الالكترونى من اسهل حالات الاثبات لوجود “مسجات وبوستات وبرنت سكرين” .

والوحدة تتواصل مع مباحث الإنترنت و خلال 48 ساعة نحصل على الرد، حيث تصل إلى الفاعل وتحدد مكان إرسال الرسائل، فإذا كانت الرسائل مرسلة من بيت الأستاذ الجامعي مثلا، فإنه لايستطيع أن ينكر الحساب أو أن يدعي بأنه مخترق.

ونعرف إذا كان الحساب مخترقا أو مزيفا و من صاحب الحساب الحقيقي لكن الشرط الأساسي ألا تغلق الشاكية حسابها أو تحظر المتحرش لأن الاسكرين شوت وحده ليس دليلا.

وعلى سبيل المثال ..حققت الوحدة فى شكوى تقدمت بها طالبات ضد زميل لهن اخترق حساباتهن على موقع فيس بوك وقام بابتزازهن بصورهن الخاصة، واستطاعت مباحث الإنترنت كشف هوية الطالب خلال 48 ساعة وتم إحالة الواقعة إلى إدارة الجامعة ثم إلى النيابة.

*هل تأخذ الوحدة بالتسجيلات الصوتية والفيديو كدليل إدانة ضد المتحرش؟

تنظر الوحدة للتسجيلات الصوتية والفيديو كقرينة على التحرش ولكنها تحتاج إلى دعم، ومايثبتها من شهادة الشهود أو وجود وقائع مماثلة ضد المتحرش رغم كونها غير قانونية وتحتاج إلى دعم بأدلة أخرى”.

فيديو :

لقاء خاص مع مدير وحدة مكافحة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة Geplaatst door ‎اخبار مصر egynews.net‎ op dinsdag 14 november 2017

*من المختص بالتحقيق فى الشكاوى بالوحدة ؟

هناك فريق تحقيق بالوحدة من محاميتين بالشئون القانونية للعمال والموطفين والطلبة ود.عبد المتعم زمزم الاستاذ بكلية الحقوق وعضو اللجنة التنفيذية للشئون القانونية لاعضاء هيئة التدريس والحالات الصعبة مثل شكوى من عامل انكر وبطرقه الخاصة جعله يعترف، فكان الاعتراف سيد الادلة وعادة يستمر التحقيق حوالى 6 أشهر .

مبررات واهية

* ما أبرز تبريرات المتحرشين خلال التحقيقات؟

لايوجد اى مبرر للتحرش لانه بلا سبب محدد ولكنه نتاج اختلال فى موازين القوى والادعاء بأن ملابس الفتاة خارجة مرفوض لأنه من حقها أن تلبس ماتشاء دون أن يتحرش بها أحد لأن اختلاف البيئة والثقافة يترتب عليه اختلاف النظر الى الملابس اللائقة .

وهذا مجرد مبرر للمتحرش كى يلوم الضحية ونرد عليه بأنه لامبرر للتحرش والا كان من حق السارق اقتحام شقة بلا حارس ثم ما مبرره للتحرش بالمحجبة مثلا.

*هل تنازلت بعض الشاكيات عن المحضر؟

نعم ،كثيرا ما تأتى طالبات الى مكتبى للابلاغ عن واقعة وعندما ا

طلب منها كتابة شكوى رسمية تتردد وتنصرف ، وأحيانا تواجه الطالبة هجوما مجتمعيا من أهلها، ثم نتواصل مع الأهل لتثبيت موقف الطالبات، واذا طلبت الطالبة حل ودى ممكن نساعدها .

* أغلب الشكاوى ضد الأساتذة الجامعيين أم الطلاب أم الاداريين؟

أغلب الشكاوى من طالبات ضد طلبة خاصة التحرش الالكترونى وتتساوى فيها الكليات العملية والنطرية .

والشكاوى متنوعة ،فبعضها كانت ضد أساتذة والاخرى من موظفين، أو عمال أو أفراد أمن أو أحد أفراد الهيئة المعاونة.

*ما نوع شكاوى التحرش.. لفظى أم جسدى ؟

وأكثر انواع التحرش لفظية ومن الحالات الغريبة شكوى طالب من تحرش زميل مثله.

وأكدت أن الوحدة لم تتلق أي بلاغات بتحرش طالبات بطلاب.

*ما الضمانات التى تقدمها الوحدة للشاكية ؟

من الضمانات التى نقدنمها للشاكية حتى لايضطهدها الاستاذ انه بمجرد الشكوى يتم ايقاف الاستاذ عن التدريس وتصحيح الامتحانات لحين انتهاء التحقيق وحتى يتم تبديد هواجسها من امكانية تأثيره على زملائه لترسب يتم اعادة تصحيح أوراق امتحانها حال شكوتها مت طلم او اضطهاد.

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*ما العقوبة التى توقع على المتحرش؟

وتتراوح العقوبة وفق قانون تنطيم الجامعات من لفت النظر الى الفصل النهائى اوالمؤقت أو تأخير ترقية أو الايقاف لمدة فصل دراسي ، أو حفظ الشكوى لعدم ثبوت الأدلة.

وهناك حالة مؤخرا تبين فيها ان المتهم مظلوم وتم رد اعتيار الاستاذ ولكن القانون لايتضمن تعويضا او عقابا للشاكية .

ولكننا نؤسس كيانا مبتكرا وتجربة رائدة ناقشها فى مؤتمر البنك الدولى ،فامريكا ليس بها وحدة وانما سياسة لمناهضة التحرش وشخص مسئول عن الابلاغ للنيابة ،وكلما قابلنا موقفا ندرسه ونحله اى نتعلم ونطور وهذا شىء ايجابى وكلما ارتفعت الحالات سنزيد التدريب والتوعية .

حماية الشهود

*فى رأيك ..هل ينجح قانون حماية الشهود فى دعم الضحية ؟

نعم ..فقانون حماية الشهود يجب ان يصدر قريبا ويطبق لأنها مشكلة حقيقية نقابلها بالوحدة والمجتمع .. فمثلا بمجرد تقديم شكاوى تجد الشاكية أهل المتحرش فى منزلها.. فمن أين عرفوا العنوان وبالتالى من الخطأ التساهل فى اعطاء بيانات عن الضحية .

وهنا فى الوحدة نضمن لهن السرية فلا احد يعلم غير المحققات ولم يحدث انتقام رغم ان هناك طلاب يهددون وهناك حالة قلقتنى شخصيا لمتحرش كان يهدد بشدة وتم اخذ تعهد بعدم التعرض وتسجيله بقسم الشرطة .

ولكن واقعة فتاة المول تؤكد ضرورة اصدار هذا القانون لحماية الضحية من انتقام مرتكب جريمة التحرش لمجرد أنها تكلمت.

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تصريح خاص عن قانون حماية الشهود Geplaatst door ‎اخبار مصر egynews.net‎ op dinsdag 14 november 2017

* كم عدد الطلاب المتطوعين بالوحدة؟

وصل عددهم إلى 500 طالب، وحاليا أصبح بعضهم خريج لذلك بدأت الوحدة في ضم طلاب جدد اليها عن طريق ملء استمارات تطوع ثم إجراء مقابلات شخصية لاختيار من يصلح منهم، ويمكن أن يصبح المتدرب كابتن فريق ثم يشارك فى تنظيم الفعاليات وأنشطة التوعية .

*هل تقدم الوحدة تدريبات أوفنون دفاع عن النفس لطالبات؟

نعم توفر الوحدة تدريبا خاصا على فنون “الايكيدو” وهي رياضة دفاعية ليست هجومية وظيفتها تعليم البنت كيف تدافع عن نفسها حال تعرضها لتحرش من شخص ضخم البنيان، يدرب الطالبات ثلاث من متطوعين للوحدة من كلية تجارة.

*هل يحصل الأساتذة بالوحدة على مقابل مادي؟

معظمهم متطوعون، نعمل منذ عام ونصف بدون مقابل مادي، ولكن إدارة الجامعة صرفت لأساتذة في آخر 6 أشهر مكافأة عمل بالوحدة وهي 100% على المرتب الأساسي.

*ما خطتكم لتفعيل دورالوحدة مستقبلا ؟

نتعاون حاليا مع منظمات المجتمع المدنى والجهات المعنية بحماية المرأة من العنف وجارى التنسيق مع الداخلية ، ونسعى لنشر تجربة الوحدة في كل البلاد العربية المحيطة والجامعات العربية أيضا،حتى تصبح مصر رائدة في مواجهة التحرش بالجامعات،ونواصل فعاليات التوعية .

وأخيرا ..الطالبات أصبحن أكثر ايجابية فى الشكوى والدفاع عن أنفسهن والعقوبات صارت صارمة ولكن تظل ضمانات واجراءات الحماية تنتظر قانونا رادعا .