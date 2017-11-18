أخبار مصر - د. هند بداراي

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن مجلس الجامعة أقر تعديل مسمى جائزة الجامعة التقديرية (نجيب محفوظ)، إلى مسمى (جائزة نجيب محفوظ للإبداع الأدبي والفكري)، وإفرادها كجائزة مستقلة بذاتها ضمن جوائز الجامعة، وذلك إثراءً للحركة الأدبية والفكرية في الجامعة وفي مصر عمومًا وتخليدًا لذكرى علمًا من أعلام هذه الحركة، والحاصل على جائزة نوبل.

وأشارالخشت، إلى أنه تم استحداث جائزة “خريجي جامعة القاهرة المتميزين من غير المصريين”، وهي لغير المصريين الذين تخرجوا من جامعة القاهرة وشُهد لهم بالكفاءة والريادة، أوالذين شغلوا وظائف مهمة في بلادهم، رسمية أو غير رسمية، وكانت لهم إسهاماتهم الواضحة في إثراء الحياة العملية والعلمية، وإرساء الأمن والسلام في البلد التي يحملون جنسيتها أو على مستوى العالم.

وصرح الدكتور عمرو عدلى نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن مجلس الجامعة أقر بعض التعديلات على معايير الحصول على جوائز الجامعة في البحوث العلمية، من بينها ارتباط البحث بخطط التنمية المستدامة.