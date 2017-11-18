القاهرة - أ ش أ

تفقد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه قيادات قطاع البترول والنقابة العامة للعاملين بالقطاع وعدد من مسئولي شركة إينى الإيطالية، اليوم السبت، موقع حقل “ظهر” العملاق بالمياه العميقة بالبحر المتوسط بمحافظة بورسعيد لمتابعة سير العمل والوقوف على آخر التطورات في تنفيذ الأعمال النهائية بالمشروع .

وشارك الوزير العاملين بمشروع تنمية حقل ظهر الاحتفال بعيد البترول (بمناسبة مرور 42 عاما على استرداد حقول سيناء بعد انتصارات أكتوبر المجيدة), لافتا إلى أنه يأتي هذا العام وقد شهدت صناعة البترول والغاز المصرية تطورا ملحوظا ونتائج أعمال متميزة ومن أهمها اكتشافات الغاز الكبرى الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن نجاح قطاع البترول في تنفيذ المرحلة الأولى من حقل ظهر للغاز الطبيعي في وقت قياسي مقارنة بالاكتشافات المماثلة في دول العالم تعطى الشركات العالمية لجذب استثمارات جديدة في القطاع كما يعكس مدى إلتزام الحكومة بتهيئة المناخ الجيد أمام المستثمرين.