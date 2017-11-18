القاهرة - اخبار مصر

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة طمأنة للشعب المصري أن مياه نهر النيل وحصة مصر لن يقوم بمسها أحد، قائلا: المياه المصرية موضوع مافيهوش كلام..وهذا ليس بالكلام محدش يقدر يمس مياه مصر”.

جاء ذلك خلال افتتاح السيسي، اليوم السبت، عددا من المشروعات وأبرزها مشروع الاستزراع السمكى ببركة غليون شمال المحافظة الذى أشرفت القوات المسلحة على إنشائه ويعد أكبر مزرعة سمكية بحرية على مستوى الشرق الأوسط بتكلفة مليار و700 مليون جنيه.

وأضاف السيسي أن مصر كانت قد تحدثت مع السودان وإثيوبيا منذ بداية المباحثات فى ملف سد النهضة الإثيوبي تفهمها للتنمية التى تسعى لها الدولتين لكن دون المساس بحصة مياه مصر ، وتابع: المياه تساوى حياة أو موت للشعب.. والمياه خلقها الله”.

جاءت تصريحات السيسي بشأن المياه بعدما أثر أحد المتواجدين فى الافتتاح ازمة زراعة الأرز، حيث ناشد الرئيس المصريين وبخاصة المزارعين للأرز الالتزام بالتعليمات وعدم التعدى على الأفدنة التى تم التوافق على زراعتها، وتابع: الناس بتفهم ولديها وعى..وأرجو الا نزيد عن المطلوب فى زراعة الأرز لأن المياه لا امتلكها بل ملك الشعب..

وأضاف السيسي أنه ليس ضد المزارعين أو الزراعة لكن لابد أن يراعي حجم المياه المخصص له دون تجاوز حتى لا يترتب عليه نقص فى المياه المتاحة، لافتا إلى أن أن الامور فى البلاد بخصوص المياه تسير مستقرة بلا اشكاليات.