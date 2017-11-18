موسكو - أ ش أ

بدأت روسيا في تشييد جدار عازل بطول 50 كلم تقريبا على الحدود بين القرم وأوكرانيا بتكلفة 200 مليون روبل (ما يعادل 3.3 مليون دولار). وذكر بيان لمديرية الأمن الفيدرالي الروسي أن الهدف من هذا الجدار هو توفير الأمن للسائحين ولسكان القرم.

موضحا أن هذا الجدار سيتضمن نقاطا لمراقبة الحدود, التي تشمل 3 نقاط عبور وتفتيش بين روسيا وأوكرانيا.

وأشار البيان إلي أنه تم الإعلان عن المناقصة الخاصة بتشييد الجدار في نهاية سبتمبر الماضي. يذكر أن ارتفاع هذا الجدار سيصل إلى 2.1 متر, وسيتم الانتهاء من أعمال البناء والتركيب فيه في ربيع عام 2018.