القاهرة - أخبار مصر

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت بإعطاء إشارة البدء لعمل عدد من المشروعات فى محافظة كفر الشيخ عبر الفيديو كونفرس على رأسها مشروع غليون للاستزراع السمكى.

وجاءت تلك المشروعات كالتالي: مصنع إنتاج عبوات الفوم فى البردويل، ومحطة تحلية المياه بمنطفة بحيرة البردويل شمال سيناء، والأقفاص السمكية البحرية شرق التفريعة فى بورسعيد، ومحطات ترمبات المياه العزبة والملحة ومياه الصرف فى غليون، ومصنغ إنتاج أعلاف الأسماك والجمبرى فى (غليون)، ومصنع إنتاج الثلج (غليون)، ومصنع إنتاج عبوات الفوم (غليون)، ومحطة محولات الكهرباء الرئيسية لمشروع (غليون).