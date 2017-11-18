القاهرة -أ ش أ

ينظم المركز الثقافي الروسي بالأسكندرية مساء غدا -الأحد احتفالية كبرى تضم معرضًا تشكيليًا وحفلًا فنيًا، بمناسبة مرور 50 سنة على تأسيسه، وذلك بمقر المركز بمنطقة الأزاريطة بالأسكندرية.

وذكر بيان المركز الثقافي الروسي بالقاهرة اليوم السبت، أن مدير المركز اليكسي تيفانيان سيكرم عددا من لعاملين من المصريين والروس من بينهم اسم الراحل حسين عبد ربه المدير العربي السابق للمركز خلال الفترة من العام 1968 وحتى العام 1975، بالإضافة إلى تكريم اسم الراحل متولي محمد بحر المسئول الإداري للمركز لمدة 40 سنة.