أخبار مصر -سماء المنياوى

هنأت د. مايسة شوقي، نائب وزير الصحة للسكان المشرف العام على مجلسي السكان والطفولة والأمومة، العاملين بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، بصدور قرار رئيس الوزراء بتعيين د. عزة العشماوي أمينا عاما للمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة عام، بعد بقاء هذا المنصب شاغرا لمدة عام و 3 شهور، تولت فيها د. مايسة شوقي تسيير أعمال المجلس بجانب مهامها الرسمية كمشرف عام على المجلسين، وذلك بقرار من وزير الصحة لنائبته للسكان، رقم 177 لسنة 2017.

ودعت د. مايسة شوقي، الأمين العام د. عزة العشماوي للتعاون معها واستكمال أعمال الطفولة والأمومةفي ضوء مسؤوليتها أمام القيادة السياسية في الإشراف على ملف الأمومة والطفولة منذ توليها منصب نائب وزير الصحة و السكان للسكان بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 20/12/2015.

واعلنت د. مايسة شوقي، نائب وزير الصحة، أنها انتهت من مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوق الطفولة والأمومة وأكدت على الانتهاء من مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق الطفل المعاق، لإتاحة تمكين المجلس من إدارة ملف الأطفال ذوى الإعاقة، وفقا للمادة 85 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008

كما تم الانتهاء من الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة، ورفعها إلى وزير الصحة والسكان في مايو 2017 ، لطلب رعاية رئيس الجمهورية، ودعوة رئيس مجلس الوزراء لإطلاقها، وعرضها للمناقشة المجتمعية كل من أ.د. ماجد عثمان الخبير الدولي في الاستراتيجيات، و أ.د لمياء محسن الأمين العام الأسبق للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بحضور ممثلي الوزارات في المجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثلي المجتمع المدني و 12 من أعضاء مجلس النواب، وتسبب ذلك في تبنى نهج علمي لإنفاذ حقوق الطفل وذلك وفقاً للدستور المصري والمواثيق الدولية ولرفع تصنيف مصر على المستوي الدولي.

واشارت الى تشكيل لجنة للمراجعة التشريعية للقوانين المتعلقة بالطفولة والأمومة، وترتب علي ذلك متابعة إصدار مشروعات قوانين داعمة لقضايا الطفولة والأمومة .. والانتهاء من الأدلة الاسترشادية للمواد اللاصفية للأطفال ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وذلك في مراحل رياض الأطفال، والابتدائي، والإعدادي، وترتب علي ذلك تعزيز جهود الدمج التي تبذلها الدولة للأطفال ذوى الإعاقة.