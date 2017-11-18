دمياط - أ ش أ

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 4 سفن بضائع عامة، وغادرته سفينة حاويات وسفينتا بضائع عامة.. وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلي 20 سفينة، بالإضافة إلى 11 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وذكر بيان لهيئة الميناء اليوم السبت أن قطارين غادرا الميناء بحمولة إجمالية 2767 طن قمح، و110 سيارات بحمولة 5599 طن قمح.. وبذلك وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلي 157 ألفا و176 طنا،بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 26 ألفا و525 طنا.