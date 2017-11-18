أخبار مصر - دعاء عمار

كشفت مصادر في البيت الأبيض أن الادارة الامريكية بصدد تعزيز الدفاعات الجوية السعودية ومنع تدفق الأسلحة الإيرانية في الشرق الأوسط، وذلك بحسب مانقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الامريكية السبت.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في البيت البيض أن الولايات المتحدة تعتبر تزويد إيران لحلفائها بمن فيهم “حزب الله” بأسلحة عصرية أكبر تهديد، كما أنها تريد التصدي له.

وبحسب الصحيفة فإن الولايات المتحدة قد تسرع بتسليم السعودية منظمات دفاع جوي بقيمة 15 مليار دولار، ضمن صفقة تم توقيعها في أكتوبر الماضي وكذلك تعزيز الجهود لاعتراض نقل الأسلحة الإيرانية فضلا عن تمديد حظر تصدير وتوريد الأسلحة من إيران الذي ينص عليه قرار الأمم المتحدة.