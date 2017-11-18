موسكو- أ ش أ

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف, اليوم السبت أن الأجهزة الأمنية الروسية تلقت أكثر من 60 مكالمة, أبلغت عن متفجرات تستهدف موكب الرئيس فلاديمير بوتين أثناء زيارته لمدينة سان بطرسبورج أمس الجمعة.

وصرح بيسكوف إن الأجهزة الأمنية تلقت أكثر من 60 اتصالا هاتفيا من خارج روسيا, أبلغت بوجود نحو 50 عبوة ناسفة, زرعت في الطريق, الذي كان من المفترض أن يسلكه موكب الرئيس بوتين, والأماكن التي سيزورها, أثناء مشاركته في المؤتمر الثقافي في سان بطرسبورج.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات, مشيرا إلى أنه تم توجيه طلب إلى الجهات المسئولة بأن لا تتسبب الإجراءات الأمنية بقلق أو إزعاج لأعمال المؤتمر الثقافي, مؤكدا أن هذه البلاغات لم تؤثر على جدول أعمال الرئيس بوتين.

وكشف بيسكوف, أن الاتصالات الهاتفية مصدرها خارج روسيا, ولم تعرف بعد الجهات, التي تقف وراءها, مؤكدا أنه سيتم تحديد المسؤولين عن ذلك عاجلا أم آجلا.