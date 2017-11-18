الغردقة - أ ش أ

صرح المتحدث الإعلامي لهيئة موانىء البحر الأحمر ملاك يوسف بأن ميناء الزيتيات استقبل اليوم السفينة جيناجاز وتحمل 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.

وأوضح يوسف”إن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال أربع سفن وهي أمانة،الحرية ،وبوسيدون اكسبريس،والنوى اكسبريس وتقل 453 راكبا و223 شاحنة بضائع و9 شاحنات أغراض خاصة و12 سيارة”.

وأضاف” إن ميناء الغردقة يستعد لمغادرة السفينة لابسبس وتقل 57 راكبا من جنسيات مختلفة متجهة إلى ميناء شرم الشيخ..فيما يستعد ميناء نويبع لوصول وسفر 1264 راكبا وتداول 113 شاحنة”.