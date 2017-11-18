المنيا : وفاء صلاح

قرر اللواء ممدوح عبد المنصف ، مدير أمن المنيا ، غلق الطريق الصعيد الصحراوي الشرقي ، بسبب الشبورة المائية ، تحسبا لحدوث حوادث تصادم ، وحفاظا علي ارواح المواطنين من الخطر ..

فيما شهد الطريق قبل الغلق حادث تصادم سيارة ربع نقل ، باتوبيس ، جنوب بوابة الرسوم ، ب 5 كيلومترات ، حادث تصادم اتوبيس بسيارة نقل ، مما ادي الي حدوث تلفيات بالسيارتين دون اصابات بشرية ..

بينما اعلن مرفق اسعاف المنيا ، برئاسة الدكتور احمد سيف ، مدير المرفق حالة الطوارئ ، بنقاط الاسعاف الموجود بالطرق السريعة والإقليمية تحسبا لوقوع حوادث .