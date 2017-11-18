لشبونة - أ ش أ

يتسبب مرض السكر في وفاة ما يتراوح بين 10 و 12 مواطنا برتغاليا في المتوسط يوميا، فيما يؤثر المرض علي ما يقرب من مليون شخص في البلاد أي أكثر من 13 % من الشعب البرتغالي.

وأظهر تقرير وطني صدر هذا الأسبوع عن المديرية العامة للصحة أن معدل الوفيات الناجمة عن مرض السكري آخذة في التناقص، وأن عام 2015 هو العام الذي شهد أقل معدل وفيات وهو 4ر19 حالة وفاة لكل 100 ألف من السكان.

وأشار التقرير، إلى أن مرض السكر يقتل ما بين 2200 و 2500 امرأة سنويا وحوالي 1600 إلى 1900 رجل ما يمثل أكثر من 4 % من وفيات النساء و 3 % من وفيات الرجال.