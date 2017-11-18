أخبار مصر - رشا ربيع

أكد الاستاذ أشرف ابو الهول رئيس القسم السياسي بجريدة الاهرام ، ان مشروع غليون يعبر عن الارادة المصرية ، حيث ان منطقة بركة غليون تم استغلالها جيدا جدا فتم تحويلها من منطقة عشوائية يتم من خلالها الهجرة غير الشرعية الي منطقة استثمارية عملاقة.

واضاف ابو الهول في لقاء ببرنامج صباح الخير، ان مشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون يعد أكبر مزرعة سمكية على مستوى الشرق الأوسط، فهو ليس فقط مشروع مزرعة سمكية ولكن به مفرخة للذريعة ومصنع للاعداد والتجهيز والطهي ومصنع للعبوات التي تستخدم في تعبئة الاسماك .

كما ان المشروع يوفر فرص عمل لشباب المنطقة كما سيتم توفير كميات كبيرة من الاسماك وفي نفس الوقت المحافظة علي الذريعة ، كما يمكن ايضا الاستغناء عن استيراد الاسماك في المستقبل.

ومن جهه اخري أوضح ابو الهول ان اننا نعاني من الفقر المائي حتي من قبل بناء سد النهضة ، واشار الي ان الدولة المصرية واعية وتتخذ اجراءتها لترشيد المياة والمحافظة علي حصتنا منها.

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