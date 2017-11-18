بي بي سي

أشارت دراسة في السويد بأن مقتني “الكلاب” أقل عرضة للوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو أسباب أخرى.

وحلل فريق طبي بيانات السجلات الوطنية في السويد لأشخاص تراوحت أعمارهم بين 40 و80 عاما وقارنوها ببيانات سجلات مقتني الكلاب، وتوصل العلماء إلى أن ثمة انخفاضا في احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى مقتني الكلاب خاصة الأنواع المرباة بهدف الصيد.

وأشار الباحثون إلى أن اقتناء كلب قد يقي الأشخاص من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عبر زيادة درجة تواصلهم الاجتماعي ورفاهيتهم، أو من خلال تغيير الميكروبيوم البكتيري لهم.