القاهرة -أ ش أ

يقام في السادسة مساء اليوم السبت حفل توزيع جوائز الدورة الثالثة لمسابقة “أرض الفيروز”، والتي نظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية، بقصر الأمير طاز بالخليفة .

وكان تقدم للمسابقة هذه الدورة 105 أعمال فنية وتم تقييم وتحكيم مستوى الأطفال على مدى التعبير عن فكرة المسابقة .

و فاز بجوائز هذه الدورة 16 عملا، بواقع 8 أعمال لكل فئة عمرية، وتشمل الجوائز شهادات تقدير وجوائز مالية، بالإضافة لشهادات مشاركة لباقي المتقدمين للمسابقة.

وكان أعلن عن المسابقة خلال شهر أغسطس الماضي في مجالات الرسم، التصوير الضوئي، الحفر، النحت، الخزف، كومبيوتر جرافيك، الفيديو، الخط العربي والأعمال المركبة للأطفال ضمن فئتين: من 5 وحتى 10 سنوات، ومن 11 وحتى 18 عاما.