القاهرة - أخبار مصر

أكد مصطفى مدبولي، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن محافظة القاهرة لا تحتاج إلى استثمارات جديدة في محطات المياه بل إلى ضخ استثمارات لإحلال وتجديد الشبكات.

وأضاف مدبولي، فى تصريحات نقلتها بوابة الأهرام بعد اجتماع موسع له، اليوم السبت، أن عددا كبيرا من شبكات المحافظة تجاوزت العمر الافتراضي، لافتا إلى أن هناك ضرورة لسرعة إنهاء الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى والإسكندرية مشروعات إنشاء الشبكات الجديدة، وهي: شمال حلوان وكفر العلو والتبين.

من جانبه، أوضح مصطفى الشيمي، رئيس شركة القاهرة لمياه الشرب، أن عدد محطات الخدمة بالمحافظة ١٣ محطة، و٢٢ شبكة، لخدمة ١٠.٧ مليون نسمة، بجانب ٦ ملايين زائر، لافتا إلى أن متوسط المياه المنتجة ٦.٤ مليون متر مكعب في اليوم، ومتوسط نصيب الفرد ٢٧٣.٥ لتر في اليوم.