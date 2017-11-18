لندن - أ ش أ

حقق محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، رقما تاريخيا مع فريقه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث تمكن من تسجيل 7 أهداف في 11 مباراة لعبها في “البريمييرليج”.

وذكر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن محمد صلاح تمكن من تسجيل 7 أهداف خلال 11 مباراة لعبها وهي أفضل انطلاقة للاعب في ليفربول خلال تاريخ البطولة بالتساوي مع دانييل ستوريدج في موسم 2013` 2014.

وبجانب أهدافه في الدوري الإنجليزي، أحرز صلاح 5 أهداف في دوري أبطال أوروبا، 4 منهم بدور المجموعات، وهدف أمام هوفنهايم الألماني في التصفيات المؤهلة لدور المجموعات، ليصل مجموع أهدافه إلى 12 هدفا .

وتعد هذه أفضل انطلاقة في تاريخ محمد صلاح مع الفرق المختلفة، إذ سجل 5 أهداف في أول 11 مباراة مع روما الإيطالي الموسم الماضي، قبل أن يحرز أول هاتريك في تاريخه الكروي بالجولة ال` 12 أمام بولونيا.

كما سجل صلاح الموسم الماضي 19 هدفا في جميع البطولات، من بينها 15 هدفا في الدوري الإيطالي، وهو أفضل سجل له في مسيرته الكروية، وقد يتمكن من تجاوز هذا الرقم خلال الموسم الجاري مع ناديه ليفربول.