كولومبو- أ ش أ

ألقت قوات الشرطة في سريلانكا القبض على 19 شخصا بعد أعمال عنف شهدتها جنوب البلاد أمس والتي بدأت بنزاع بين الأغلبية البوذية والأقلية المسلمة.

وصرح المتحدث باسم الشرطة روان جوناسيكارا ” إن 4 أشخاص أصيبوا بجروح في الهجمات التي وقعت مساء أمس في المناطق المحيطة ببلدة (جالي) جنوبي البلاد, وتم تدمير منازل ومحلات وسيارات”.

وذكرت الشبكة الأمريكية أنه تم رفع حظر التجوال الذي كان قد فرض مساء أمس في أعقاب تلك الهجمات.

يذكر أن البوذيين السنهاليين يشكلون نسبة 75% من السكان في سريلانكا الذين يبلغ عددهم 20 مليون نسمة, بينما يشكل المسلمون 9%, وعلى الرغم من أن العلاقات بين الطائفتين طيبة بوجه عام, فإن المسلمين وقعوا ضحايا في السنوات الأخيرة لخطابات الكراهية, كما تتم مهاجمة أعمالهم التجارية من قبل جماعات سنهالية متطرفة.