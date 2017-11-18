أخبار مصر -د.هند بدارى

أكد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ضرورة الاستفادة من المنح والبرامج التعليمية والتدريبية والبحثية التى تقدمها المؤسسات الدولية للنهوض بالمستوى التعليمى والبحثى والتدريبى للباحثين المصريين، وخاصة شباب الباحثين .

وفى الإطار قدم د.حسام الملاحى مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات تقريراً حول المنح المقدمة من هيئة الفولبرايت لدعم التعليم المهنى لعام 2018/2019.

وأشار التقرير إلى أن آخر موعد للتقدم هو 21 ديسمبر المقبل، على أن يبدأ برنامج المنحة اعتبارا من يوليو 2018، وتصل مدته إلى عام أكاديمى فى إحدى التخصصات العلمية الآتية: (الزراعة، والهندسة التطبيقية، وإدارة الأعمال، والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتكنولوجيا المعلومات، ووسائل الإعلام، والسلامة العامة، والسياحة والفنادق).

وأوضح التقرير أن شروط التقدم للمنحة هى: أن يتراوح سن المتقدم ما بين 21-30 سنة، وأن يكون حاصلا على شهادة تعليم ثانوي ( فنى أو عام ) أو ما يعادلها بتقدير 70% كحد أدنى، وأن يكون حاصلا على 400 درجة في امتحان التويفل من هيئة إميديست أو أحد مراكز ETS المعتمدة،.

ويمكن للحاصلين على المؤهلات العليا التقدم لهذه المنحة من خريجى المدراس والمعاهد الفنية نظام الثلاثة والخمسة أعوام، والحاصلين على المعاهد الفنية العليا نظام العامين أو نظام الثانويةالعامة، ويشترط فى المتقدم من الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس أن يكون لديه خبرة عملية عامين كحد أدنى فى أحد التخصصات العلمية المتاحة للتقديم للمنحة، على أن يكون هذا المجال مختلفاً تماماً عن مجال تعليمه الجامعي.

ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الآتى : (http://fulbright-egypt.org/program/cci/).

يذكر أن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.