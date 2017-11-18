القاهرة -أ ش أ

تنظم صالة عرض التصوير الفوتوغرافي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة معرضا للفنان السويسري الأرمني أرمان أرزوني بعنوان، “ستوديو أرمان: فن صور الزفاف” .

يضم المعرض الذي افتتح يوم الأربعاء الماضي ويستمر حتى 20 ديسمبر المقبل; صور الزفاف التي التقطها أرمان ووالده أرمناك أرزوني على مدار عدة عقود.

عمل أرزوني في ستوديو التصوير الفوتوغرافي لوالده في وسط القاهرة بين عامي 1961 و2007، وكانت صورته الأولى لشقيقة الملك فاروق، الأميرة فايقة وعائلتها،وتخصص كل من الإبن والأب في تصوير الأشخاص والذي فتح الطريق أمام تخصص جديد مربح في هذا الوقت وهو صور الزفاف التي سعت إليها الطبقتان الوسطى والعليا.