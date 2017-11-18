القاهرة - أخبار مصر

أكد محافظ كفر الشيخ، اللواء السيد نصر أن المرحلة الأولى من مشروع المزرعة السمكية الأكبر في الشرق الأوسط التي تقام بمنطقة بركة غليون بمركز مطوبس ستوفر 5000 فرصة عمل.

وأضاف نصر ، فى تصريحات صحفية، أن افتتاح المزرعة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، سيسهم فى توفير المحافظة لـ70% من احتياجات مصر من الأسماك بعد أن كانت 40%.

وأشار المحافظ إلى أن الرئيس السيسي سيفتتح المرحلة الأولى من المشروع على 4100 فدان تقريبا ويبلغ عدد العمالة اليومية خلال فترة إنشاء تلك المرحلة 5000 عامل وفنى ومهندس، وعدد المعدات والآلآت 1700 معدة ثقيلة، موضحا أن المشروع يتكون من مفرخ أسماك وجمبرى على مساحة 17 فدانا بطاقة 20 مليون أصبعية أسماك بحرية ،و 2 مليار يرقة جمبرى، ومزرعة إنتاج للأسماك البحرية باجمالى 453 حوض تربية،و155 حوض تحضين.