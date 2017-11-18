أخبار مصر - عصمت سعد

بعد عمل شاق..وجهد دؤوب…ترى مزرعة غليون السمكية النور ويتم افتتاح المرحلة الأولى منها، بعدما تحول حلم إنشاء أكبر مزرعة سمكية فى الشرق الأوسط إلى حقيقة فى منطقة بركة غليون التابعة لمركز مطوبس بكفر الشيخ، والواقعة على الطريق الدولى الساحلى، والتى تم تنفيذها بتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت عددًا من المشروعات الكبرى في محافظة كفر الشيخ، بتكلفة تزيد على ٤ مليارات جنيه.

أكبر مزرعة فى الشرق الأوسط

ويأتي على رأس هذه المشروعات العملاقة، مشروع أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط، التي تقام بمنطقة بركة غليون بمركز مطوبس.

ويقام المشروع على مساحة (4000) فدان تقريباً، ويبلغ عدد العمالة اليومية خلال فترة إنشاء المرحلة الأولى 5000 عامل وفنى ومهندس، وعدد المعدات والآلات (1700) معدة ثقيلة/ اليوم، وإجمالى كميات الحفر والردم حوالى (16) مترا مكعبا، وإجمالى وزن كميات الحديد حوالى (13) ألف طن.

و يتكون المشروع من مفرخ (أسماك – جمبرى) على مساحة (17) فدانا بطاقة (20) مليون إصبعية أسماك بحرية / 2 مليار يرقة جمبرى، ومزرعة إنتاج الأسماك البحرية، بإجمالى (453) حوض تربية، و(155) حوض تحضين، بطاقة إنتاجية (3000) طن أسماك/ دورة تقريباً، ومزرعة إنتاج الجمبرى (655) حوض تربية، والأحواض ذات صرف مركزى ومبطنة بمشمع بولى إيثيلين على الكثافة HDPE بطاقة إنتاجية (2000) طن جمبري/ دورة تقريباً، ومزرعة إنتاج أسماك المياه العذبة (83) حوضا بطاقة إنتاجية (2000) طن.

كما يضم مركز أبحاث وتطوير وتدريب بمساحة (700) متر، ويتكون من معمل جودة المياه ومعمل الغذاء الحى ووحدة الإرشاد والتدريب ومعمل بيولوجية الأسماك ومعمل صحة وأمراض الاسماك، وآخر للتركيب وجودة الأعلاف.

كذلك مصنع إنتاج أعلاف الأسماك والجمبرى، ويضم مصنع أعلاف الأسماك البحرية على مساحة (1518) مترا مربعا بطاقة إنتاجية 120 ألف طن سنويا، ومصنع أعلاف الجمبرى على مساحة (567) مترا مربعا بطاقة إنتاجية 60 ألف طن سنوياً، ومصنع عبوات الفوم على مساحة (1200) مترا مربعا لإنتاج عبوات مختلفة الأحجام من الفوم لتداول جميع منتجات الأسماك والجمبرى للأسواق الداخلية، والتصدير بطاقة إنتاجية (900 /1500) كيلو جرام/ يوم، ومصنع الثلج على مساحة (448) مترا، وبطاقة إنتاجية (40) طن ثلج مجروش/ يوم، و(20) طن ثلج بلوكات/ يوم.

أكبر مصنع تجهيز الأسماك

وتضم المدينة السمكية الصناعية أكبر مصنع تجهيز الأسماك والجمبرى فى الشرق الأوسط، على مساحة (19695) مترا مربعا، ويشتمل على مصنع منتجات الأسماك: مبردة – مجمدة – فيليه – مطهية – نصف مطهية – مصنع، إضافة لمصنع منتجات الجمبرى: مبرد – مجمد – مقشر – مُصنّع – مطهى – نصف مطهى، بطاقة إنتاجية (100) طن/ يوم.

كما يضم مركز أبحاث وتطوير وتدريب: بمساحة (700م) ويتكون من معمل جودة المياه ومعمل الغذاء الحي، ووحدة الإرشاد والتدريب، ومعمل بيولوجية الأسماك ومعمل صحة وأمراض الأسماك، ومعمل تركيب وجودة الأعلاف.

كذلك مصنع إنتاج أعلاف الأسماك والجمبري، ويضم مصنع أعلاف الأسماك البحرية على مساحة (1518م2) بطاقة إنتاجية 120 ألف طن سنويا، ومصنع أعلاف الجمبري على مساحة (567م2) بطاقة إنتاجية 60 ألف طن سنويًا، ومصنع عبوات الفوم على مساحة (1200 م2) لإنتاج عبوات مختلفة الأحجام من الفوم، لتداول جميع منتجات الأسماك والجمبري بالأسواق الداخلية والتصدير بطاقة إنتاجية (1500/900) كجم/ يوم، ومصنع الثلج على مساحة (448 م2)، وبطاقة إنتاجية (40) طن ثلج مجروش/ يوم، (20) طن ثلج بلوكات/ يوم.

3 محطات رفع

كما يضم المشروع 3 محطات رفع ، منها محطة رفع زغلول وتتكون من 5 طلمبات رفع، ترفع 20ألف متر مكعب ساعة ، ومحطة رفع مياه البحر تتكون من 12 طرمبة رفع ،ترفع 50 ألف متر مكعب ساعة ، ومحطة رفع مياه الصرف لجميع الأحواض وتتكون من 15 طرمبة رفع ،ترفع 75 ألف متر مكعب ساعة ، ويحتوى المشروع على أكبر مفرخ فى الشرق الأوسط ، مقام على مساحة حوالى 18 فدانا، ويضم المشروع مدينة سكنية بها 6 عمارات لإسكان العاملين بالمزرعة ، وعمارات لسكن الإداريين ، و10 منازل للصيادين ، ويضم المشروع مصنع فوم ومصنع ثلج ، ومصنع ضخم للأعلاف على مساحة 5 ألاف متر مربع ، ومخزن للأعلاف ، ومصنع البروسسنج، وهو مصنع التغليف والتعبأة للأسماك البحرية والجمبرى ، وأسماك البلطى ، مؤكداً أن المشروع يوفر 15 ألف فرصة عمل مابين عمالة ثابتة وعمالة متغيرة .

ويسد المشروع 75% من نسبة العجز السمكى فى مصر، كما تشمل المزرعة معمل للأبحاث والتطوير وهو أحدث المعامل لتطوير وزراعة الأسماك، بالاضافة الى أن المشروع يدشن دور الشباب ومساهمته فى إنجاز المشروع ،وهناك مزراع سمكية كثيرة منتشرة فى أنحاء المحافظة ينقصها تطوير السمك ويكون منتج خالى من الأمراض، لذا فإن مشروع غليون سيساهم فى تطوير المزارع الخاصة، ويحتوى المشروع يحتوى على مكثف لايوجد مثيل له فى مصر يعمل إنتاج الأسماك بالتكثيف .