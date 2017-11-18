باريس- أ ش أ

وصل رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري صباح اليوم السبت الى مطار “بورجيه” قرب باريس قادما من الرياض.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سعد الحريري وأسرته ظهر اليوم بقصر الاليزيه , حيث سيجري الجانبان محادثات يليها المشاركة في مأدبة غذاء يقيمها ماكرون على شرف الحريري.

وكان الرئيس الفرنسي قد صرح أمس بانه سيستقبل الحريري بباريس كرئيس لوزراء لبنان وأنه سيبقى بباريس عدة ايام او اسابيع قبل العودة الى بيروت.

يذكر ان سعد الحريري أعلن في 4 نوفمبر الجاري استقالته من منصبه خشية على حياته , مما اثار جدلا واسعا وتسبب في أزمة سياسية بلبنان.