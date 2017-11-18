أخبار مصر -د.هند بدارى

تبدأ هيئة السكة الحديد إعتبارا من اليوم /السبت الموافق 18 نوفمبر مبادرة تحت شعار ” جميعا للنهوض بالهيئة ” وذلك فى إطار خطتها للحد من التهرب من دفع الأجرة وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور المسافرين من الركاب بجميع مناطق الهيئة على مستوى الجمهورية.

وصرح المهندس سيد سالم رئيس الهيئة أن قطاع ركاب المسافات الطويلة والقصيرة بالهيئة سوف يتبنى هذه المبادرة فى إطار خطة الهيئة لتقديم خدمات أفضل لركاب القطارات.

وأكد أن المبادرة تهدف الى استعادة الثقة بين جمهور المسافرين من الركاب وتحسين انتظام مواعيد القطارات ، والسعى لتقديم خدمة أفضل ومشاركة الركاب نحو مسئوليته تجاه الهيئة والحد من تهرب الركاب من دفع الأجرة .

وأضاف رئيس الهيئة أن المبادرة من شانها أيضا التواصل بين جميع العاملين فى قطاعات الهيئة المختلفة ، ومفاجأة القطارات للحد من تهرب الركاب من دفع الأجرة والوقوف على نظافة القطارات ، والتأكد من انتظام المواعيد ، والمشاركة فى المسئولية لرفع مستوى الأداء وزيادة الوعى للعاملين للعمل على زيادة الإنتاج .