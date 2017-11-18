بي بي سي

كشفت شركة تيسلا الأمريكية عن أول شاحنة كهربائية من إنتاجها والمصممة لتتحدى مكانة شاحنات الديزل كملوك الطرق.

وتتمتع شاحنة “تسلا سيمي” التي طال انتظارها بإمكانية قطع 500 ميل بشحنة كهربائية واحدة.

وتقول الشركة أن المركبة المعروفة في الولايات المتحدة بشاحنة نصف مقطورة ستدخل مرحلة الإنتاج عام 2019.

وستتمكن تيسلا سيمي من الانطلاق من السكون إلى 60 ميلا في الساعة خلال 20 ثانية وهي تسحب “36287 كيلو جراما” وهو أقصى حد مسموح به على الطرق الأمريكية.

وصرّح “إلون ماسك” الرئيس التنفيذي لتيسلا قائلا: “إنها ليست كأي شاحنة قمت بقيادتها من قبل”.