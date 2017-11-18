أخبارمصر -احمد عوض

التقى اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر مساء الجمعة بوفد أمريكى وإنجليزى لبحث فرص الاستثمار وأهم المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظة البحر الأحمر وتعدد الأنشطة السياحية بها.

كما أكد ان المحافظة بها العديد من المقومات لإقامة اضخم المشروعات بجميع المجالات فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و والسياحة العلاجية و الترفيهية وايضا مدينة الذهب العالمية .

كما قام اللواء صلاح الجمل مدير مكتب الاستثمار بالمحافظة بعرض الرؤية المستقبلية للمشروعات الاستثمارية بالمحافظة.

وأكد عبد الله انه تمت دراسة الامكانيات والطاقة الاستيعابية والانشطة السياحية والرياضية المستهدفة كالسياحة العلاجية والعلمية و البيئية والسياحة الترفيهية .ومدينة الدهب.