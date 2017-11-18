مدريد-أ ف ب

أعلنت السلطات الاسبانية انقاذ اكثر من 250 مهاجرا وان زوارق عدة أخرى لا تزال بحاجة الى الاغاثة.

وذكرت متحدثة باسم اجهزة الاغاثةان ما مجمله 266 شخصا على متن 24 زورقا انقذوا خلال النهار وان البحث لا يزال جاريا عن 12 قاربا آخرين.

وتابعت المتحدثة ان الناجين الذين لم يكونوا في وضع صحي مقلق نقلوا الى مرافئ كارتاخينا وملقة وتوريفييخا.

وتعتبر اسبانيا نقطة الدخول الثالثة للمهاجرين الى اوروبا بعد ايطاليا واليونان.

بحلول 15 نوفمبر كان 17687 مهاجرا وصلوا الى اسبانيا بحرا منذ مطلع العام من اصل نحو159 الفا بلغوا اوروبا، بحسب ارقام منظمة الهجرة الدولية.

وقضى 158 شخصا او أعلنوا في عداد المفقودين قبالة السواحل الاسبانية من اصل 2982 مهاجر لقوا حتفهم خلال عبورهم البحر المتوسط.