المنيا - أ ش أ

فاز عاطف عبد الجابر برئاسة نادى المنيا في الانتخابات التى أجريت اليوم .

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بنادى المنيا برئاسة المستشار ياسر حسين عن النتائج النهائية لانتخابات نادى المنيا،والتي أسفرت عن فوز عاطف عبد الجابر بمنصب الرئيس بإجمالي أصوات 673 ،وفوز أحمد عمر بمنصب نائب الرئيس ب`535 صوتا،ومحمود السبيعى أمينا للصندوق ب 780 صوتا.

بينما حسم مقاعد العضوية فوق السن كل من نور مدكور 769 صوتا،ومصطفى فتحى يونس 841 صوتا،وعلى مجدى على 631 صوتا،ورحاب الدين سراج 679 صوتا،وطارق وخالد فايز عبدالعزيز 502 صوت ،بينما حسم مقاعد تحت السن هانى هشام صدقى 599 صوتا،ومحمد أحمد شحاتة 672 صوتا.

وجاء إجمالى الأصوات الصحيحة 1797 صوتا،322 صوتا باطلا .