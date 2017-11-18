القاهرة - أخبار مصر

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عددًا من المشروعات الكبرى في كفر الشيخ بتكلفة تفوق ٤ مليارات جنيه، وعلي رأسها مشروع أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط التي تقام بمنطقة بركة غليون بمركز مطوبس.

ويعد مشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون الذي شيدته القوات المسلحة أكبر مزرعة سمكية على مستوى الشرق الأوسط، وأصبحت المرحلة الأولى منه جاهزة للافتتاح على مساحة 4 آلاف فدان، وسيبلغ إنتاجها ألفي طن جمبري و3 آلاف طن أسماك بحرية و1600 طن أسماك نهرية في كل دورة.

ويضم المشروع مفرخًا سمكيًّا ضخمًا على مساحة 17 فدانًا لإنتاج الزريعة بمعدل ملياري وحدة جمبري و20 مليون وحدة أسماك بحرية إلى جانب 186 حوضًا لحضانة ورعاية الأسماك.