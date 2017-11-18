بكين/سول - رويترز

قالت الصين إن صداقتها التقليدية مع كوريا الشمالية تمثل “ثروة قيمة” لشعبي البلدين بعد أن ألتقى مبعوثها الخاص بمسؤول كوري شمالي كبير دون أن يرد أي ذكر للأزمة بشأن أسلحة كوريا الشمالية.

ويقوم سونج تاو، رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني الحاكم، بزيارة إلى بيونجيانج لمناقشة نتيجة المؤتمر الوطني الأخير للحزب الشيوعي الذي عزز فيه الرئيس الصيني شي جين بينج سلطته.

وفي بيان مقتضب بتاريخ يوم الجمعة قالت وسائل إعلام صينية اليوم السبت إن دائرة العلاقات الخارجية قالت إن سونج الذي يمثل شي نقل للمسؤول الكوري الشمالي تشوي ريونج هاي نتيجة المؤتمر.

وأضافت دائرة العلاقات الخارجية أن سونج تحدث مع تشوي أيضًا بشأن العلاقات بين الحزبين والبلدين.

وقالت “قالا إن القادة السابقين للبلدين أسسوا الصداقة التقليدية بين الصين وكوريا الشمالية وعززوها وإنها تمثل ثروة قيمة للشعبين”.

وتابعت “على الجانبين العمل معًا بجد لتعزيز تنمية العلاقات بين الحزبين والبلدين لصالح شعبيهما”.