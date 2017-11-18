نيويورك - أ ف ب

جنت فرقة “كولدبلاي” إيرادات تخطت 500 مليون دولار، إثر جولتها العالمية الأخيرة، لتحتل المرتبة الثالثة على قائمة أعلى الأرباح المحققة في تاريخ الجولات الفنية، وفق ما أعلنت إدارة أعمال الفرقة.

وأحيت الفرقة البريطانية عرضها الرابع عشر بعد المئة ضمن جولة “ايه هيد فول اوف دريمز” مساء يوم الأربعاء الماضي في العاصمة الأرجنتينية بوينوس أيرس ليبلغ مجموع الإيرادات التي حققتها بفعل مبيعات التذاكر لحفلات هذه الجولة 523 مليون دولار، بحسب شركة “لايف نايشن”.

ولم تحقق أي فرقة إيرادات أعلى في جولاتها الفنية سوى “يو تو” الإيرلندية التي جنت 784 مليون دولار بفضل جولتها “360”، التي استمرت بين 2009 و2011، و”رولينج ستونز”، التي حققت إيرادات أعلى بقليل من “كولدبلاي” بفضل جولتها “ايه بيجر بانج” قبل عقد.

وانطلقت هذه الجولة لفرقة “كولدبلاي” في مارس 2016 في بوينوس أيرس، وحضر حفلاتها ما يقرب من 5.4 مليون متفرج وفق “لايف نايشن”.

وشملت الجولة حفلات عدة نفدت بطاقاتها بالكامل على مدرجات مدن كبرى بينها لندن وباريس ولوس أنجلوس وشيكاغو، كما حققت رقمًا قياسيًا في عدد المتفرجين بلغ 67 ألفًا و451 متفرجًا في العاصمة المكسيكية مكسيكو.